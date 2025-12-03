Capturan a padre e hijo acusados de colaborar con Sendero Luminoso en el Vraem

La Dirección contra el Terrorismo capturó en el Vraem a Gregorio Pichardo Flores y a su hijo Juan Pichardo Palomino, acusados de integrar células de Sendero Luminoso y de colaborar con remanentes subversivos que aún operan en esta zona del país.

Ambos detenidos son investigados por su presunta participación en el secuestro de cuatro miembros de la familia Coriñaupa, ocurrido en marzo del 2021 en Huarcatán, Ayacucho. Según la Dircote, los Pichardo actuaban como milicianos senderistas, facilitando el traslado y retención de las víctimas, quienes luego fueron asesinadas de manera violenta tras ser acusadas de “soplones”.

“El trabajo de investigación permitió identificar su participación en el secuestro y posterior asesinato de la familia”, señaló el director de la Dircote, general Julio Mariño.

Durante las diligencias, la Policía también informó sobre la desarticulación de una caleta terrorista en la misma región. En el lugar se incautaron municiones de diversos calibres, una pistola, un revólver, escopetas, explosivos, mecha lenta, medicamentos y mochilas, material destinado a abastecer a las células senderistas del Vraem.