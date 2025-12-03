Adulto mayor es brutalmente atacado en VES: panadero queda desfigurado tras defender a su hija

Julio Ramos Pinedo, un panadero de 60 años, terminó tendido en el pavimento y gravemente herido luego de salir en defensa de una de sus hijas en el asentamiento humano Oasis de Villa El Salvador. Vecinos lo hallaron inconsciente y con el rostro cubierto de sangre; algunos intentaron detener la hemorragia mientras una mujer limpiaba el charco que quedó en la pista.

ADULTO MAYOR ES BRUTALMENTE ATACADO

Según contó la víctima, todo ocurrió cuando compartía unas cervezas con un amigo en los exteriores de una tienda. Allí también estaba Anderson Tixe Fidel Poma, señalado por la familia como el responsable de la agresión. De acuerdo con los testimonios, Ramos Pinedo le reclamó por una supuesta falta de respeto hacia su hija.

El ataque fue inmediato. “Lo encontré desangrado, con la cara abierta. Los vecinos gritaban que él había sido”, relató la hija del panadero, quien llegó segundos después. Los presentes aseguraron que el presunto agresor utilizó una botella rota para cortar el rostro del hombre. “No es un simple corte; lo ha desfigurado”, añadió.

El panadero recibió 26 puntos a lo largo de la mejilla. La herida no solo le genera dolor constante, sino que también le impide volver a trabajar.

La hija denunció además que, días después del ataque, una abogada del presunto agresor se acercó a su vivienda para plantear una conciliación y minimizar la gravedad de la lesión. “Me dijo que era una lesión leve. Le respondí que se pusiera en mi lugar. Lo único que queremos es que dé la cara”, señaló.

El equipo de Buenos Días Perú acudió a la vivienda del acusado, ubicada a pocos metros del lugar del ataque, pero nadie respondió. Los vecinos aseguraron que no ha vuelto a aparecer desde el día de la agresión y lo describieron como un hombre conflictivo, que suele beber en la vía pública y generar problemas.

“Todos le tenemos miedo. Siempre insulta a las chicas y arma escándalos”, comentó una residente de la zona.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Pachacámac y ya está en manos de la Fiscalía. La familia exige celeridad y pide que el agresor sea ubicado y responda por el daño ocasionado.