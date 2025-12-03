Atacan a policías con perros para evitar operativo antidrogas en Surquillo

En el distrito de Surquillo, un grupo de agentes de la Policía Nacional fueron atacados durante una intervención por unos perros para intervenir la captura de los integrantes de una banda delincuencial dedicada a la micro comercialización de drogas.

Según información policial, los delincuentes se dedican no solo la tráfico ilícito de drogas sino a receptación de celulares robados.

En imágenes grabadas por algunos vecinos se observa como los canes atacaron a los efectivos, que tuvieron que enfrentaros para reducirlos.

Tras el ataque de los canes, los sujetos fueron capturados por los agentes de la ley y su “Búnker” se incautó gran cantidad de droga y teléfonos celulares que serían robados.

Perros usados por la delincuencia

Los delincuentes utilizan perros principalmente como herramientas de intimidación y ataque para someter a las víctimas o a las fuerzas del orden, y como elementos de seguridad para proteger propiedades robadas o sustancias ilegales.

Una cruda realidad y un claro caso de maltrato animal, ya que usan razas de perros consideradas peligrosas o agresivas para infundir miedo, atacar a las víctimas durante asaltos y disuadir la intervención de la policía. Esto convierte a los animales en armas improvisadas.

Cabe señalar que, para los delincuentes estos canes actúan como un sistema de alerta temprana, ladrando y alertando a los criminales de la presencia de intrusos o autoridades.