Delincuente que inspiró “La Casa de Papel” fue extraditado al Perú: lo acusan de tráfico de drogas

Si usted vio La Casa de Papel, conoce al Profesor. Ese personaje no nació solo de la ficción: está inspirado en José Juan Martínez Gómez, un español de 69 años que en 1981 lideró el asalto al Banco Central de España, donde 300 personas quedaron retenidas durante casi dos días. Su historial delictivo, sus fugas y su relación con aquel episodio lo convirtieron en una figura icónica del crimen europeo. Hoy, ese hombre está en el Perú.

Martínez Gómez fue extraditado desde Madrid luego de varios intentos frustrados. En una ocasión alegó problemas médicos y, en otra, se resistió violentamente dentro del avión para evitar el traslado. Esta vez, agentes de Interpol lo escoltaron desde el aeropuerto de Barajas hasta Lima, donde quedó a disposición de las autoridades.

¿Por qué lo reclama la justicia peruana?

La Dirección Antidrogas lo vincula con una maleta azul tipo lona, registrada a su nombre, que contenía clorhidrato de cocaína oculto en cajas de turrones y sobres de café. Según los documentos, el envío tenía como destino final Roma. Aunque Martínez Gómez asegura que nunca ha pisado el Perú y que todo sería un error, la extradición solo pudo ejecutarse porque España reconoció indicios suficientes para procesarlo.

Tras su llegada, el detenido pasó por exámenes médicos y diligencias preliminares en la Dirandro. La investigación continúa para esclarecer su vínculo directo con el cargamento.