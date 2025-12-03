Juan Carlos Liendo sobre ataque a Rafael Belaunde: “Los candidatos no están blindados de la violencia”

El precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, sufrió un ataque a balazos en su vehículo el pasado martes 2 de diciembre, en el distrito de Cerro Azul, Cañete, del que salió ileso.

El atentado contra su vida ocurrió en horas de la mañana mientras Belaúnde salía de uno de sus terrenos, cuando su vehículo fue interceptado y atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Belaúnde, quien cuenta con licencia para portar armas, repelió el atentado realizando disparos contra los agresores.

Preocupación en el ámbito político

Este atentado contra un precandidato presidencial, ha generado preocupación en el ámbito político en nuestro país, y otros aspirantes presidenciales están rechazando este tipo de violencia y pidien al gobierno de José Jerí que redoble la seguridad de los postulantes de cara a las elecciones generales de 2026.

Y lo más alarmante es que este incidente se produce días después del asesinato de otro candidato a diputado por sicarios en Piura.

En un enlace con Buenos Días Perú, el ex jefe de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), Juan Carlos Liendo, analizó el ataque al candidato, “Este hecho demuestra claramente que los candidatos políticos no están blindados de la violencia, sufren violencia tal y como cualquiera de nosotros”, señaló el experto.

“Los candidatos están expuestos a este gran problema y es que en juego esta el proceso electoral, la realidad de la violencia hoy día alcanza dimensiones politicas trascendentales y la continua incapacidad del Estado para proteger a los peruanos”, indicó el ex jefe de la DINI.

Para el coronel retirado del Ejército peruano, hay una primera alerta y es si ¿El Estado van a poder protegerlos en el proceso electoral? y la segunda es ¿Qué medidas de seguridad de tomaran?, “Ese es el tema prioritario”, enfatizó.

Cabe señalar que, sobre el ataque a Rafael Belaunde, la Policía Nacional ha activado un plan cerco y ha desplegado equipos de las divisiones de Homicidios y Criminalística para investigar el suceso.