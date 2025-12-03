Imágenes exclusivas: Fiscalía interviene comisaría de Villa Hermosa en El Agustino

Desde horas de la madrugada, la Fiscalía, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), intervino la comisaría de Villa Hermosa en el distrito de El Agustino, debido a una denuncia de corrupción relacionada con actos irregulares de efusivos policiales.

Durante el operativo, se detuvo a cinco efectivos policiales, incluido el mayor que se desempeñaba como comisario de la dependencia.

Agentes bajo investigación

Como parte de los operativos, se investiga si el comisario intervenido cobraba a cuatro suboficiales para permitirles ausentarse de sus funciones policiales, creando la figura de los llamados “policías fantasmas" que figuraban en el registro de asistencia, pero no estaban presentes.

Cabe señalar que, las pesquisas sobre este caso están en curso, y las autoridades buscan recabar pruebas que confirmen los presuntos pagos y las ausencias injustificadas de lo efectivos implicados.