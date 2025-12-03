Disparan más de 30 veces contra pollería en SMP: dueña es amenazada desde hace dos meses

El terror volvió a San Martín de Porres. Tres extorsionadores llegaron caminando hasta la fachada de una pollería ubicada en la avenida Pacasmayo y abrieron fuego sin piedad: más de 30 disparos contra un local lleno de clientes, jóvenes trabajadores y familias que cenaban cerca de las 10 de la noche. Milagrosamente, nadie resultó herido.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del ataque. Los delincuentes dispararon, se alejaron con calma y escaparon como si supieran que no habría presencia policial inmediata. Segundos después, un patrullero pasó por la zona, pero —según los testigos— los agentes ignoraron los pedidos de auxilio.

La propietaria, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, reveló que las amenazas comenzaron hace casi dos meses. Al inicio recibía notas con números telefónicos; luego, los extorsionadores ingresaron al local para dejar mensajes directos. Hace dos días enviaron advertencias por WhatsApp a los números públicos de todas las sedes de la cadena.

“No dan monto, solo dicen que me comunique para llegar a un acuerdo. Si no, van a seguir atacando”, explica la empresaria, visiblemente afectada.

Lo más grave no es solo el ataque, sino la respuesta que obtuvo cuando acudió a denunciar. Según relata, un policía le dijo textual: “Es por las puras, estás perdiendo tu tiempo. Esto se archiva. A mi esposa también la extorsionan y nadie hace nada”.

La empresaria afirma que esa falta de acción permitió que la situación escale. Ayer, después del atentado, vio cómo varios de sus trabajadores —cajeros, meseros y repartidores— renunciaron por miedo. “Trabajo con jóvenes que quieren salir adelante. Imagínate si una bala les caía a ellos o a las niñas que estaban cenando”, señala.

Frente a la desesperación, la dueña anuncia que evalúa traspasar el negocio que levantó con deudas y esfuerzo durante cinco años. “No me siento segura. Nadie nos ayuda”, lamenta.

Hoy, tras hacerse público el caso, la pollería amaneció rodeada de policías. Recién ahora, por primera vez en semanas, los trabajadores y clientes podrán entrar con cierta tranquilidad. La familia espera protección real y una investigación que identifique a los responsables de un ataque que pudo terminar en tragedia.