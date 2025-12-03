Detienen a fiscal acusado de recibir coima de 3 mil dólares en un baño de centro comercial

Un fiscal del Ministerio Público fue detenido en flagrancia luego de recibir una coima de 3 mil dólares dentro de los baños de un centro comercial en Miraflores. El caso quedó a cargo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, que ejecutó un operativo encubierto tras semanas de seguimiento.

El intervenido fue identificado como Henry Amenábar, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja. La Policía confirmó que el funcionario exigía 20 mil dólares a un hombre investigado por estafa para archivar su caso.

La historia se remonta a meses atrás, cuando la víctima adquirió una joya valorizada en 50 mil dólares. Como no pudo completar el pago en ese momento, entregó una parte en efectivo y dejó su vehículo como garantía. Al intentar saldar la deuda para recuperar su camioneta, el vendedor no solo se negó a devolvérsela, sino que también lo denunció por estafa, delito que podría afrontar hasta con seis años de prisión.

Conociendo la situación, el fiscal Amenábar se comunicó con la víctima y, según la denuncia, le pidió dinero a cambio de archivar el proceso. Ante ello, el agraviado acudió al Ministerio Público y a la Policía, que preparó un operativo para atraparlo.

Los billetes entregados fueron fotocopiados previamente. Cuando ambos se encontraron en los baños del centro comercial y se concretó la entrega de los 3 mil dólares, agentes ingresaron de inmediato y detuvieron al fiscal. Durante la intervención, se halló el dinero marcado en el bolsillo interno de su saco. Las pruebas lumínicas aplicadas en sus manos confirmaron que había manipulado los billetes.

El general Lira, jefe de la Dircocor, detalló que existen audios, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas que evidencian la exigencia de dinero. La víctima, además, afirmó que el fiscal lo amedrentó con avanzar la acusación si no pagaba.

ACUSADO INVESTIGÓ DELITOS VINCULADOS A ODEBRECHT

El caso genera especial atención porque Amenábar integró en su momento el equipo especial que investigaba los delitos vinculados a Odebrecht y participó en diligencias como el allanamiento de la vivienda del expresidente Alan García.

Ahora permanece detenido en la sede de la Dircocor en Barranco, donde se recogen las declaraciones y las pruebas para formalizar la denuncia por cohecho pasivo propio.