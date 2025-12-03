Costa Verde: cierre parcial entre Miraflores y Chorrillos hasta la 1:00 p. m. por los Juegos Bolivarianos

Este miércoles, la Costa Verde amaneció con un cierre parcial debido a las competencias de los Juegos Bolivarianos. Aunque en un inicio se informó que toda la vía estaría bloqueada, el cierre se concentra únicamente en el tramo comprendido entre Miraflores y Chorrillos.

El equipo de Buenos Días Perú recorrió la zona y confirmó que, a la altura de la playa Los Pavos, en Barranco, ambas vías fueron cerradas. Los conductores que intentan continuar hacia Chorrillos encuentran cerco policial y personal que orienta los desvíos. Desde ese punto, ya no es posible avanzar por la vía costera y se debe subir por Armendáriz para continuar por la parte alta del distrito.

En sentido contrario, quienes provienen de Chorrillos tampoco pueden dirigirse hacia San Miguel por la Costa Verde. Deben tomar rutas alternativas por avenidas como Alejandro Iglesias, Chorrillos y Miguel Grau, cruzar Barranco y reingresar a la vía rápida por la bajada Armendáriz si desean retornar hacia Miraflores.

Durante el recorrido, el tránsito se mantuvo fluido en el tramo habilitado, aunque se espera que la congestión aumente conforme avance la mañana. El cierre total entre ambos distritos responde a la realización del triatlón, una de las pruebas centrales de la jornada deportiva.

La Municipalidad de Lima recordó que este tipo de restricciones continuará durante la semana y recomendó a los conductores planificar sus rutas con anticipación para evitar retrasos.