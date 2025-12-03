Operativo en Gamarra: Municipalidad de La Victoria recupera Damero C tras retirar a ambulantes

Desde la madrugada, la Municipalidad de La Victoria ejecuta un amplio operativo para recuperar el Damero C de Gamarra, específicamente la zona de San Pablo, conocida por la presencia masiva de vendedores informales dedicados a la venta de verduras, pescados y pollo. El despliegue incluyó a 200 agentes municipales y 500 policías, quienes liberaron calles que habían permanecido ocupadas por años.

MEGAOPERATIVO PARA RETIRAR A AMBULANTES

A lo largo de Hipólito Unanue, San Cristóbal, San Pablo, Bausate y Mesa y Jumbol, aún se observan restos de los puestos retirados: maderas, toldos, plásticos y desperdicios acumulados. Las cuadrillas continuaban con el pintado de pistas y el recojo de basura, que según el municipio, supera varias toneladas.

El gerente de Fiscalización del distrito explicó que este operativo es resultado de varios meses de sensibilización con los comerciantes, sobre todo con aquellos que permanecieron en la zona tras el cierre de La Parada. “Estamos recuperando el orden público. Ha sido un proceso largo, pero necesario. La presencia de la Policía ha garantizado una intervención pacífica”, señaló a Buenos Días Perú.

El funcionario también informó que el municipio mantendrá presencia permanente en la zona: alrededor de 100 fiscalizadores y serenos se quedarán en las calles liberadas, mientras que la Policía reforzará la vigilancia con 300 agentes. El objetivo es evitar que los ambulantes regresen.

Pese a la magnitud del operativo, los comerciantes no opusieron resistencia. Muchos recogieron en silencio sus jabas, mesas y balanzas, aunque aún no se precisa si serán reubicados o si la municipalidad ofrecerá alternativas formales.