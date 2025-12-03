Ate: 18 buses de empresa de transporte se incendiaron dentro de una chochera

Esta madrugada, un total de 18 buses de la empresa de transportes Etmimsa se incendiaron en una cochera ubicada en el distrito de Ate.

El siniestro, reportado minutos después de las 2:00 a.m., ha dejado pérdidas materiales significativas para la empresa ubicada en la avenida Húsares de Junín.

Para entender la emergencia, 15 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acudieron al lugar y trabajaron arduamente durante horas para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas aledañas.

Las primeras pesquisas de este siniestro apuntan que se trataría de un cortocircuito, pero la Policía Nacional del Perú ha iniciado una investigación para confirmar el origen del fuego, no descartando la posibilidad de un ataque extorsivo, una situación lamentablemente común en el sector transporte en Lima.

Perdieron sus herramientas de trabajado

Tras este siniestro, los dueños y conductores de los buses han expresado su consternación, mencionando que han perdido sus herramientas de trabajo y temen por su seguridad y sustento diario.

Cabe señalar que, este incidente se suma a una serie de ataques e incendios de buses en las últimas semanas en Lima, presuntamente relacionados con bandas de extorsionadores que exigen pagos a las empresas de transporte.