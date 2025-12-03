Recuperan camioneta robada en Lurín y capturan a uno de los implicados

El robo de vehículos es un problema significativo en Lima, con más de 27 autos hurtados cada día en la capital, y un aumento general en las denuncias en los últimos años.

Esta vez en Lurín, agentes de la Policía Nacional recuperó una camioneta robada y capturaron a un presunto implicado en el robo.

La noche de ayer, dos ladrones armados atacaron a una familia en la puerta de su casa. Los cuatro adultos y un menor de edad fueron amedrentados por los delincuentes que realizaron 4 disparos para robarles la unidad.

Cayeron tras una intensa persecución

Tras bajarlos de la camioneta, los sujetos escaparon del lugar, pero una hora después se recuperó el vehículo robado. Fue en una persecución policial y en medio del seguimiento que los ladrones abandonaron la camioneta y además estaban a punto de dejar el auto donde se estaban movilizando.

Cabe señalar que, tras el intenso operativo policial la persona que desplazó a los dos delincuentes fue capturado y su detención ayudará a la pronta captura de sus cómplices.