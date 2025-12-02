Solo 15 buses turísticos son formales en Lima: así puede identificar un vehículo seguro

Un médico urólogo brasileño falleció el último sábado 28 de noviembre tras caer de un bus panorámico durante un recorrido turístico con hinchas del Palmeiras por la Costa Verde, en Miraflores.

Testigos indicaron que la víctima, identificada como Brunelli Besoti, no dejó de saltar en el segundo piso del vehículo y sufrió un impacto en la cabeza antes de precipitarse al vacío. La investigación reveló que el Mirabus involucrado tenía 15 años de antigüedad, carecía de autorización y el conductor tampoco contaba con brevete habilitado.

Historial de accidentes en buses turísticos

El sector de buses turísticos acumula incidentes graves desde 2017, incluyendo la volcadura en Cerro San Cosme (10 muertes), el fallecimiento de un turista canadiense en 2019 y el atascamiento de un vehículo en el puente Villarán en 2024.

Olga Medina, presidenta de Asocetur, lamentó que el accidente reciente combine "bus informal con comercio informal", señalando que los pasajeros abordaron el servicio en zonas del centro de Lima con alta informalidad de transporte.

Fiscalización de buses

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) mantiene operativos en nueve paraderos autorizados como la Alameda Chabuca Granda, Huaca Pucllana y Larcomar. Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, aseguró que personal especializado atiende consultas y verifica la documentación de buses y conductores para garantizar las condiciones de seguridad en este servicio turístico.

Regulaciones incumplidas

Según decreto supremo de 2019, los buses panorámicos deben contar con motor trasero y chasis original no modificado, además de permisos de volcadura certificados. En Perú existen solo 15 buses formales diseñados específicamente para este servicio, ya que no hay fábricas locales que certifiquen la estabilidad de vehículos de dos pisos.

¿Cómo reconocer un bus turístico seguro?

Los pasajeros al subir a estos vehículos pueden verificar mediante un código QR que debe ser visible en el bus turísticos que tenga Tarjeta Única de Circulación y la tarjeta de circulación del conductor.

Además, al sentarse se debe buscar los cinturones de seguridad obligatorios y abrocharlos para poder disfrutar del viaje de manera segura. También, el vehículo debe contar con una cámara de videovigilancia en el segundo nivel para que el conductor verifique las personas se encuentran en sus asientos y quienes se encuentran de pie corriendo riesgo.