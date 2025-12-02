Comas: madre es asesinada en su casa tras recoger a su hija del colegio

Un crimen estremeció la zona de Año Nuevo, en Comas. Rocío González Faría, una mujer venezolana de 40 años, fue asesinada dentro de su vivienda ubicada en el jirón Monteagudo, minutos después de haber regresado de recoger a su hija del colegio.

De acuerdo con los vecinos, un sujeto encapuchado ingresó directamente al inmueble y disparó varias veces.

“Entró de frente a matarla. Sabíamos que había llegado con su hijita”, relató una vecina que escuchó los disparos.

Testigos también aseguraron que un vehículo sospechoso permaneció estacionado frente a la casa antes del ataque. Tras los cuatro disparos, el atacante salió corriendo y subió al auto, donde habría escapado junto a otros cómplices.

NO DESCARTAN FEMINICIDIO

La zona no cuenta con cámaras de seguridad, lo que dificulta la identificación del sicario. Agentes de la comisaría La Pascana, del Depincri y peritos de criminalística acordonaron el lugar para iniciar las diligencias.

Por ahora, las autoridades no descartan ninguna hipótesis: investigan si se trató de un feminicidio o un ajuste de cuentas. La menor, testigo indirecta del hecho, quedó bajo resguardo de sus familiares.