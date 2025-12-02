Extorsionan a dueña de salón de belleza que padece cáncer: amenazan a todos sus trabajadores

La vida de una mujer que lleva más de 20 años trabajando en su pequeño salón de belleza en la avenida Bocanegra, en el Callao, se ha vuelto una pesadilla. A su batalla contra el cáncer —diagnosticado hace siete meses— se suma ahora el hostigamiento de una banda de extorsionadores que exige S/2000 mensuales a cambio de no atentar contra ella y su equipo.

EXTORSIONAN A PACIENTE ONCOLÓGICA

Las amenazas no solo alcanzan a la propietaria, sino también a sus trabajadoras. En audios enviados por los delincuentes, se escucha cómo exigen el pago bajo amenaza de violencia directa: “Entra en esa barbería todos los que estén ahí. Si no, mano, le voy a agarrar con todos los trabajadores. Yo soy donde viven. Hablen con la encargada para que colabore”.

La situación ha provocado un grave deterioro en la salud de la empresaria. Según una conocida que habló en representación de ella, el estrés generado por estos mensajes ha afectado su recuperación. "Ella estaba mejorando. Incluso pensaba recibir el alta pronto, pero ahora ha recaído. Tiene tres días sin comer y está muy mal”, contó la mujer a Buenos Días Perú.

El local, que solía ser su único sustento para afrontar gastos de traslado y cuidados médicos, funciona de forma intermitente. Varias trabajadoras abandonaron el puesto tras las amenazas diarias.

La denuncia ya fue presentada en la comisaría de Ingunza, pero la familia asegura haber recibido respuestas desalentadoras. En Extorsiones les habrían dicho que “poner la denuncia es lo mismo”, porque los patrullajes son esporádicos y no garantizarían seguridad.

La desesperación aumenta porque el negocio y sus alrededores carecen de vigilancia. A escasos metros hay una central de monitoreo municipal, pero los vecinos aseguran que permanece cerrada desde que fue inaugurada. “Solo vino la autoridad para la foto. Unos días hubo serenazgo y luego desaparecieron”, denuncian.