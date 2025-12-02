Gremios piden reunirse con José Jerí antes de evaluar un nuevo paro de transportes

El presidente interino José Jerí visitó el último lunes 1 de diciembre, el terminal de buses de Santa Clara, en Ate, para dialogar con representantes del transporte urbano sobre la crisis de seguridad que afecta al sector.

Ante ello, Ricardo Pareja, representante de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, señaló en entrevista la "desgracia y preocupación" que generan los continuos casos de extorsión, señalando que los transportistas trabajan "psicológicamente tensionados" ante posibles ataques.

Pareja reconoció que el estado de emergencia en la capital no ha producido los resultados esperados en reducción de delincuencia, aunque estimó que sin esta medida "hubiese crecido muchísimo más la criminalidad".

Pareja en contra de nuevo paro

Pese a los recientes ataques e incendios de buses en El Callao, como el caso de la empresa Estrella, el dirigente consideró "inadecuado" un paro inmediato al mantener abierto el diálogo con autoridades.

Posición de CIT

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, advirtió que los casos de extorsión "se han desbordado" pese a las medidas de excepción y solicitó una reunión urgente con Jerí antes de evaluar una paralización.

"Si hacemos una huelga de 48 horas, no creo que dure su gobierno", declaró Ojeda, quien confirmó un encuentro descentralizado mañana con el ministro del Interior Vicente Tiburcio para abordar los atentados recientes.