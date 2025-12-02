Villa el Salvador: incendio de gran magnitud consume ferretería en zona industrial

Un incendio de grandes proporciones se registra en un local que funciona como ferretería y almacén de productos inflamables, en la altura de la avenida Pachacútec cruce César Vallejo, en la zona industrial de Villa El Salvador.

El siniestro se registró al promediar las 5:00 a.m. y hasta la zona han llegado siete unidades de los miembros del Cuerpo de los Bomberos para poder controlar las llamas y evitar que el fuego se propague.

Falta de agua y más dificultades

El comandante César García, jefe de la Brigada de Lima Sur, indicó que diálogo con Buenos Días Perú, que el predio es de 350 metros cuadrados y las primeras unidades encontraron el primer piso incendiado y resaltó que la propagación fue inmediata ante la falta de agua en la zona.

Manifestó que el fuego se expandió rápidamente por los materiales inflamables de la ferretería. La policía ha llegado al lugar y ha cercado la zona, la cual se encuentra con humo y dificulta la respiración de vecinos y transeúntes.

Restricción de agua y labores de bomberos

Algunos vecinos se encuentran fuera de sus viviendas y resaltaron que en la zona el agua llega solo 1 hora durante dos veces al día. Los hombres de rojo continúan realizan labores por evitar que las llamas vuelvan a encenderse por los materiales inflamables.