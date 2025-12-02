Valla divisoria en bajada Armendáriz será retirada hoy, asegura vocero de Miraflores

Una valla divisoria de concreto de aproximadamente metro y medio de altura fue instalada repentinamente en la Bajada Armendáriz, en Miraflores, modificando la ruta habitual de ingreso al Circuito de Playas.

La estructura que es ejecutada por la Municipalidad de Lima a través de Emape, no cuenta con la señalización adecuada, sin paneles preventivos, conos o avisos que alerten correctamente a conductores.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que solo se encuentra un trabajador de fiscalización dirigiendo el tránsito para el desvío; sin embargo hace falta la señalética, ya que solo hay un cartel de "hombres trabajando" y cilindros impidiendo la circulación.

Valla será retirada hoy

Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, explicó a BDP, que los trabajos en la zona se realizan desde hace mes y medio y "hoy durante el transcurso del día se retirarán los bloques para liberarla".

El funcionario edil aseguró que la empresa contratista se comprometió a retirar los elementos que impiden la libre circulación, mientras la comuna exigirá el cumplimiento de lo estipulado en el contrato.