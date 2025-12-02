Camión fuera de control destruye mototaxis en SJL: denuncian que chofer no se hace responsable por daños

Un camión fuera de control desató el caos en una angosta vía de San Juan de Lurigancho, donde terminó embistiendo dos mototaxis y, según testigos, habría atropellado previamente otra unidad en la zona de Caja de Agua, donde una niña quedó herida. El impacto destruyó por completo las herramientas de trabajo de dos familias.

SEÑALAN QUE CHOFER ESTABA EBRIO

El vehículo era conducido por Juan Carlos Villanueva Espíritu, quien, según los vecinos, se encontraba visiblemente ebrio. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el camión desciende sin control y arrasa con ambas mototaxis estacionadas en la avenida El Progreso. Por fortuna, no había niños ni pasajeros dentro de las unidades.

Los afectados, Nely del Águila y Ángel Palomino, relataron que Villanueva ya había generado un accidente minutos antes. En Caja de Agua, el camión habría volcado una mototaxi donde viajaba una menor. El padre de la niña inició una persecución para detener al responsable, lo que explicaría la velocidad y la huida del chofer.

Pese a ello, los agraviados aseguran que en la comisaría no quisieron recibir sus denuncias formales. Según su versión, los agentes les indicaron que “no correspondía” denunciar al dueño del camión y que cualquier reclamo debían gestionarlo por mesa de partes. Incluso, relatan que fueron tratados con indiferencia cuando reclamaron.

El dueño del vehículo habría dado versiones contradictorias: primero dijo que Villanueva era su trabajador, luego aseguró que el camión había sido robado y finalmente declaró que recién se enteró del accidente días después, pese a haber ido personalmente a recoger la unidad con llave en mano.

Las pérdidas económicas son significativas. Una mototaxi nueva cuesta alrededor de S/ 13 mil, y reparar las afectadas requeriría entre S/ 3 mil y S/ 3,500, mientras que la unidad roja quedó como pérdida total.

El chofer fue liberado dos días después del accidente. Las víctimas exigen que tanto él como el propietario del camión asuman responsabilidades y que la policía investigue la presunta negligencia que permitió que un conductor en estado de ebriedad causara varios accidentes en cuestión de minutos.