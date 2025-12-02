Denuncian que sujetos amenazan a conductores a cambio de "propinas" para dejarlos circular

Sujetos fueron grabados amenazando a conductores a cambio de propinas para poder circular en el cruce de 12 de octubre con Malecón Rímac, en el límite de los distritos de Carmen de la Legua y San Martín de Porres.

En las imágenes, se observan a dos sujetos que se encuentran en medio de la pista en pleno tráfico vehicular. Ellos amenazan a los hombres al volante pidiéndoles dinero para que puedan girar en dirección a Playa Rímac.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta esta zona y no encontró a estos sujetos, ya que hay presencia de agentes del serenazgo. Una vecina indicó que no hay presencia policial en la zona y por el contrario, los efectivos retrasan el paso de escolares y transeúntes.

Cobros durante congestión vehicular

Algunos vecinos indicaron detrás de cámaras por temor a posibles represalias, que los sujetos que realizan estos cobros indebidos llegan al lugar al promediar las 9:00 a.m. durante la congestión vehicular.

Conductores graban a sujetos

Cabe resaltar, que algunos conductores grabaron el hecho para denunciar estos cobros indebidos y amenazas para poder circular por esta vía durante la congestión vehicular que se registra en horas punta.