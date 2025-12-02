Volverán a cerrar la Costa Verde desde esta noche: este es el plan de desvíos

Atención conductores: desde esta noche comenzarán nuevos cierres en la Costa Verde debido a las competencias de triatlón de los Juegos Bolivarianos. Solo esta semana se aplicarán tres restricciones viales, siendo el primero el más extenso.

El cierre inicia hoy a las 11:30 p. m. y se mantendrá hasta mañana, miércoles 3 de diciembre, a la 1:00 p. m..

DESVÍOS

En el sentido norte a sur, el desvío comenzará en la bajada Armendáriz y continuará por las avenidas El Sol, San Martín y José Olaya, tramo que permanecerá cerrado mientras se desarrollen las competencias.

En el sentido sur a norte, la restricción iniciará en Mariscal Nieto y seguirá por Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y nuevamente la bajada Armendáriz, que también permanecerá bloqueada para el tránsito vehicular.

El sábado ya se aplicó un cierre similar que generó fuerte tráfico, por lo que se recomienda planificar rutas con anticipación.

La Municipalidad de Lima mantiene publicado un mapa interactivo con los desvíos y horarios para que los conductores puedan revisar alternativas y evitar quedar atrapados en la congestión.