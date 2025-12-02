Detienen a cuatro personas por robo en VES: tenían en su poder placas y chalecos policiales falsificados

Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron el último sábado a cuatro personas tras participar presuntamente en un asalto y robo utilizando chalecos y placas policiales falsificadas, en Villa El Salvador.

La investigación inició cuando la PNP identificó al conductor de una mototaxi involucrada en el delito ocurrido el pasado 29 de noviembre, quien condujo a los agentes hacia los demás sospechosos que se encontraban cerca del inmueble afectado.

Evidencias encontradas y antecedentes

En el allanamiento se decomisaron armas de fuego, municiones, miles de soles en efectivo y los implementos policiales fraudulentos cuya función dentro de la organización criminal será determinada por las pesquisas.

Tres de los cuatro detenidos registran antecedentes penales por delitos como acoso sexual, receptación y atentado contra el patrimonio, según confirmó un vocero policial durante el operativo.

Traslado e investigación

Cabe resaltar, que las tres personas implicadas fueron conducidos a instalaciones policiales, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes sobre su participación en el hecho delictivo.