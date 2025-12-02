Conductor frustra a balazos intento de robo de camioneta de APP en grifo de Chorrillos

Delincuentes armados intentaron robar una camioneta del partido Alianza para el Progreso cuando se encontraba en un grifo ubicado en el cruce de avenida Alameda Los Horizontes con Calle B1, en el distrito de Chorrillos.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar de los hechos y corroboró que la unidad terminó con dos impactos de bala a la altura de la puerta del piloto y varios vidrios destrozados de la parte delantera y posterior.

De acuerdo al abogado de APP, el conductor había llegado al grifo para inflar la llanta de la unidad que se había desinflado, cuando fue interceptado por cinco sujetos que lo amenazaron con armas de fuego.

Uso de arma en defensa propia

Según indicó la defensa del partido, el conductor hizo uso de su arma de reglamento en defensa propia ante el ataque. Cuatro de los sujetos huyeron con rumbo desconocido y el delincuente al volante fue reducido.

Intervenido se encuentra en comisaría

La persona intervenida se encuentra en la comisaría de Villa para las diligencias respectivas del caso. Mientras que la policía llegó al lugar para recoger las evidencias tras este nuevo intento de robo.