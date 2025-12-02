Camioneta derriba poste de alumbrado en La Victoria y deja a conductora herida

Un violento accidente se registró en la cuadra 10 de la avenida Circunvalación, en el distrito de La Victoria. Esta madrugada, una camioneta gris terminó incrustada contra un poste de alumbrado público y perdió una de sus llantas delanteras debido al impacto.

CHOQUE EN LA VICTORIA

La unidad quedó a un costado de la vía, pero la llanta desprendida permaneció en medio de la pista junto a varios restos del vehículo. En tanto, el poste golpeado terminó inclinado y con la base fracturada, dejando esparcidos trozos de concreto sobre la vereda. La luminaria superior también quedó desplazada por la fuerza del choque.

Según testigos, al volante iba una mujer que fue auxiliada por los vecinos y posteriormente trasladada a un hospital cercano. Aunque no se han reportado lesiones graves, el accidente dejó considerables daños materiales.

La Policía Nacional aún evalúa las causas, pero no descarta que el exceso de velocidad haya sido el factor determinante en este siniestro ocurrido en uno de los tramos más transitados del distrito.