Miraflores: detienen a sujeto que robó celular a hincha brasileño durante festejos del Flamengo

La fiesta por el título del Flamengo en la Copa Libertadores convirtió el parque Kennedy y la zona del pasaje San Ramón —la conocida ex calle de las Pizzas— en un punto de reunión para miles de hinchas brasileños que celebraron hasta la madrugada. Sin embargo, en medio del desborde de personas también aparecieron los delincuentes.

En imágenes difundidas en redes se observó a un hincha brasileño increpar a un sujeto, a quien acusó de haberle robado el celular en medio de la multitud. La policía llegó rápidamente a la zona y, entre empujones y gritos, intervino al presunto ladrón.

Los agentes lo registraron en pleno pasaje San Ramón y hallaron el teléfono del extranjero entre sus pertenencias. El intervenido fue trasladado a la comisaría de Miraflores, donde quedó detenido.

Más tarde, la Policía Nacional difundió un video en el que el ciudadano brasileño agradeció la rápida acción policial que le permitió recuperar su equipo.