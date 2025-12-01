Ate: conductor muere tras estrellarse contra camión estacionado en la Carretera Central

Un grave accidente se registró en el kilómetro 13 de la Carretera Central, en Ate, donde una camioneta impactó violentamente contra un camión estacionado a un lado de la vía. El choque dejó un fallecido y un herido.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ate Vitarte captaron el momento del siniestro. En las imágenes se observó que la camioneta, que avanzaba por el carril izquierdo, realizó una maniobra repentina para pasar al carril derecho y terminó colisionando con el camión detenido.

El conductor de la camioneta, Jonathan Huarcaya Galindo, murió dentro del vehículo de placa AFK-34. Su copiloto, Wilfredo Simón Sánchez, sufrió múltiples lesiones y fue trasladado de emergencia al hospital de Ate Vitarte, donde quedó bajo observación.

Hasta el lugar llegó la familia del fallecido. Su madre, completamente desconsolada, recordó entre lágrimas que Jonathan era un hombre trabajador y responsable, además de padre de dos niñas.

“Él es mi hijo mayor… Nunca imaginé verlo así. Anoche me abrazó, me dio un beso en la cabeza… Eso fue lo último. Venía todos los días a verme”, declaró.

El chofer del camión, de placa Z3T-861, identificado como Amancio Hilario, fue llevado a la comisaría del sector para someterse a las pruebas de ley y brindar su testimonio.