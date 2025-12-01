Delincuentes hacen forado y roban cajas con equipos médicos en Carapongo

Delincuentes aprovecharon un terreno baldío colindante a una empresa de equipos médicos para abrir un forado de aproximadamente un metro cuadrado y robar entre 20 y 30 cajas de costosa mercadería en Carapongo.

Los sujetos ingresaron al local ubicado en la avenida Principal utilizando guantes, capuchas y gorros para evitar ser reconocidos por las cámaras de videovigilancia. Los tres delincuentes permanecieron aproximadamente tres horas dentro del establecimiento, según indicó un trabajador de la empresa.

Durante ese tiempo, los delincuentes cargaron las cajas en sus hombros con total tranquilidad y las trasladaron a un vehículo blanco con letrero de taxi que los esperaba en el exterior del inmueble baldío.

Robo habría sido planificado

Un trabajador de la empresa señaló que el robo habría sido planificado tras una vigilancia previa, ya que el hueco fue realizado exactamente en un punto donde no había muebles ni estructuras que bloquearan el acceso.

"Esto es planificado, planeado para ingresar a este tipo de rubros. Hay ciertos puntos que han ido viendo e investigando, justo en un lugar que había un espacio vacío es que ingresan", declaró el empleado.

Piden cámaras de municipalidad

Ante lo sucedido, el trabajador solicitó a la Municipalidad de Chosica que proporcione las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para obtener un mejor registro del paso de los delincuentes y reforzar la investigación policial.