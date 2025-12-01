Migrantes permanecen varados en la Línea de la Concordia: militares refuerzan vigilancia fronteriza en Tacna

Desde muy temprano, un equipo de Buenos Días Perú llegó a la Línea de la Concordia, en Tacna, donde decenas de migrantes permanecieron varados entre Perú y Chile, en espera de una salida a su situación documentaria.

Según informó Andrés Vilca, enviado especial en la zona, el ambiente era incierto. “Cada vez llegaban más extranjeros a este punto, donde buscan una respuesta de Migraciones”, señaló.

RELEVO MILITAR

Mientras los extranjeros aguardaban a un costado de la vía internacional, un grupo de 30 militares llegó al lugar para realizar el cambio de turno. Pertenecían al batallón de la Tercera Brigada de Caballería, acantonada en Tacna, cuyos mandos confirmaron que los efectivos fueron desplegados para respaldar a la Policía Nacional en el control fronterizo. A la distancia también se observaron carabineros y militares chilenos patrullando la pampa.

Vilca explicó que las personas varadas no solo eran venezolanos, sino también colombianos y ecuatorianos. Muchos habían permanecido meses o incluso más de un año trabajando en Chile, pero buscaban regresar a su país o regularizar su situación tras recientes declaraciones políticas que incrementaron la incertidumbre.

Los migrantes pasaron la noche sobre la pampa en carpas improvisadas, durmiendo a la intemperie. Para alimentarse dependían de vendedores ambulantes que llegaban ocasionalmente a la zona.

“Durante la madrugada se reunían más personas, pero conforme avanzaba el día varias regresaban temporalmente a territorio chileno para intentar resolver sus trámites”, detalló Vilca.

ESPERAN RESPUESTA DE MIGRACIONES

Pese a las duras condiciones, los migrantes insistieron en permanecer junto a la vía internacional con la esperanza de una solución documentaria que les permitiera continuar su tránsito o regularizar su situación.

El equipo periodístico también registró la llegada de autoridades chilenas, incluidos diputados, que buscaban dialogar con parte del grupo.