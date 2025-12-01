Mototaxi arrolla a pareja en triciclo: conductor huye a pie tras brutal choque en Carabayllo

Un grave accidente ocurrió a las 3:58 p. m. en la avenida Manuel Pardo, cruce con Simón Bolívar, en Carabayllo, cuando una mototaxi modelo Torito embistió con fuerza a un triciclo en el que viajaba una pareja.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del impacto. La mototaxi avanzó a gran velocidad y arrolló violentamente al triciclo que circulaba en la misma dirección. El golpe fue tan fuerte que ambos ocupantes salieron despedidos y cayeron sobre el pavimento.

Uno de los heridos, José Aguilar, logró incorporarse de inmediato para auxiliar a su acompañante, Janette Zavala, quien quedó inconsciente debido a las lesiones.

Tras la colisión, el mototaxi se detuvo y de la unidad descendieron dos menores y un adulto. Mientras José Aguilar intentaba recomponerse, el conductor —un hombre que vestía únicamente el torso desnudo— intentó alejarse del lugar.

Aguilar corrió para increparlo. El mototaxista se colocó un polo, caminó con el herido hacia donde permanecía Janette Zavala y, después de unos segundos, abandonó la escena a pie, dejando su vehículo en plena vía.

La pareja sufrió múltiples lesiones, entre ellas raspaduras, golpes y cortes en el rostro. Ambos fueron trasladados al hospital Sergio Bernales, donde continúan siendo evaluados.