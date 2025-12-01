“El Tren de los Vaticanos” amenaza con dinamita a transportistas de SMP: exigen S/150 diarios

Un grupo de transportistas de la urbanización San Diego, en San Martín de Porres, denunció haber recibido amenazas de extorsionadores que enviaron un video mostrando cartuchos de dinamita y exigiendo pagos diarios. Los delincuentes, que se hacen llamar “El Tren de los Vaticanos”, enviaron el material a un despachador de la ruta que cubre solo 3 a 4 kilómetros entre San Diego y Pro.

En el video, los sujetos advierten que “no volverán a hablar, sino a actuar” si los choferes no pagan los cupos. Exigen S/5 por cada combi, lo que representa alrededor de S/150 diarios debido a las 30 unidades que operan en esa ruta.

El material fue grabado en uno de los paraderos, ubicado en la zona primera de Pro, donde varias combis esperaban pasajeros. Los delincuentes enviaron las imágenes directamente al celular del despachador, quien alertó a los conductores.

Los transportistas se reunieron esta mañana y mostraron su preocupación por los constantes ataques en la zona.

“Estamos viviendo muchos problemas en San Diego. No hay seguridad ni apoyo policial. Hace dos días mataron a un chico de 13 balazos en la cabeza”, declaró uno de ellos a Buenos Días Perú.

“Los negocios también están siendo extorsionados. Acá se disputa el comercio de drogas. Vienen de otros sitios y venden droga en toda la ribera del río”, agregó.

Según contaron, el primer contacto con los extorsionadores se produjo gracias a un joven de la misma zona, cuyo padre incluso llamó para disculparse:

“Dijo que no sabía con quiénes se estaba juntando su hijo. Pero eso no justifica que venga con gente de otro lado a pedir plata”, relató un transportista.

Los trabajadores aseguraron tener identificada a la persona que inició las amenazas.

TEMEN REPRESALIAS

Aunque algunos comercios sí presentaron denuncias, los conductores aún no lo hacen. “Igual se averiguan. No les tenemos miedo, pero no vamos a alimentarlos dándoles dinero”, señalaron.

Además, pidieron presencia constante de la policía en el paradero, pues en la zona no hay patrullaje, iluminación ni serenazgo. En la zona existe una cámara de videovigilancia, pero los vecinos aseguran que no es monitoreada. Solicitan una acción conjunta entre la municipalidad, serenazgo y la comisaría de Pro.