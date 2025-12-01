Martín Ojeda pide a la ATU denunciar a empresa Mirabús tras muerte de hincha del Palmeiras

Un hincha del Palmeiras falleció durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima. El ciudadano brasileño perdió la vida tras caer de cabeza cuando iba a bordo de un Mirabús, en la Costa Verde.

El director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, señaló en entrevista con Buenos Días Perú, que no es la primera vez que pasa un hecho similar donde una persona fallece en un bus turístico y en la misma zona.

Pide a ATU presentar denuncia

Para el representante gremial, la ATU no solo debe multar a la empresa de transportes porque el bus no estaba autorizado para realizar el servicio turístico, sino que se presente una denuncia administrativa.

"Si no hubiera trabajado ese vehículo no habría fallecido y al no tiene tarjeta de circulación, yo invoco a la ATU no solamente a la sanción de multa, el procurador tiene que denunciar a los accionistas de esta empresa que sabiendo que tuvo accidentes antes con las mismas consecuencias antes", dijo.

Buses modificados y fiscalización

Ojeda resaltó que estos buses no cumplen con la normativa técnica que establece los parámetros internacionales para que puedan circular. Resaltó que estos vehículos modificados también funcionan en Chimbote y Cusco y son conocidos como "Uchizos" e invocó a las autoridades a que erradiquen estas unidades.

El director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, detalló que tanto la municipalidad donde opera la empresa de transportes como la ATU deberían fiscalizar a estas unidades antes de circular.

Se pronuncia sobre buses incendiados en SMP

Sobre el último ataque contra la empresa de transportes 'La Estrella' en San Martín de Porres, donde dos buses terminaron incendiados, indicó que se encuentran "hartos" de la situación que se vive y pese a las reuniones con las autoridades del Gobierno, continúan los ataques.

Manifestó que le han pedido al presidente Jerí una reunión para indicarle que el estado de emergencia no está siendo efectivo y el atentado contra las empresas de transportes se han vuelto comunes.

Pide levantar comunicaciones y se pronuncia sobre propuesta