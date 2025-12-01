Nuevas imágenes de la tragedia: hincha del Palmeiras estuvo sentado sobre baranda de bus

Un médico urólogo brasileño de 38 años, hincha del Palmeiras, murió tras impactar violentamente contra un arco metálico ubicado en la Costa Verde, en la bajada de Baños, cuando se trasladaba en un bus turístico junto a decenas de compatriotas.

Videos registrados desde un puente peatonal mostraron que los seguidores del club viajaban en el segundo piso del vehículo, muchos de ellos de pie, celebrando y saltando. Al acercarse al arco metálico colocado como advertencia para vehículos altos, la mayoría se agachó al percatarse de la estructura. Sin embargo, la víctima no logró hacerlo y su cabeza chocó contra la barra amarilla.

Tras el impacto, el hincha cayó dentro del bus. Sus compañeros intentaron auxiliarlo de inmediato, pero no respondía. Cuando la unidad se detuvo, los propios pasajeros lo entregaron a los agentes y paramédicos que llegaron al punto para trasladarlo a una clínica cercana. Pese al esfuerzo del personal médico, solo pudieron confirmar su muerte por un severo traumatismo craneal.

Horas después, otro video mostró la gorra de la víctima caída en plena vía, mientras algunos jóvenes intentaban recuperarla pese al tránsito constante.

UNIDAD OPERABA SIN AUTORIZACIÓN

La empresa dueña del vehículo contaba con permiso para brindar servicio turístico, pero no estaba autorizada para operar como bus panorámico de dos pisos. Según la municipalidad, el conductor tenía brevete, aunque carecía del permiso requerido para trasladar turistas en este tipo de unidades.

Además, las autoridades evaluaron si en el vehículo había una persona encargada de orientar a los pasajeros —como establece el protocolo de buses turísticos—, pues las imágenes indican que los hinchas llenaron la parte superior sin control ni indicaciones de seguridad.

La presencia del arco metálico en la vía respondía precisamente a accidentes previos relacionados con vehículos de gran altura. Aun así, el bus avanzó sin reducir la velocidad, pese a las condiciones visibles en el segundo piso. El caso continúa bajo investigación.