Cae falso delivery que era terror de la avenida Arequipa: integraría banda ‘Los Rápidos del Centro’

Un falso repartidor de delivery, dedicado al robo de celulares en plena vía pública, fue capturado tras una intervención de la División de Robos. El sujeto, identificado como Jesús Acosta Céspedes, alias “El Chamo”, integraría la banda criminal "Los Rápidos del Centro", dedicada al raqueteo en la avenida Arequipa y zonas aledañas.

Las cámaras de seguridad registraron cómo operaba: vestido con casaca y mochila de repartidor, merodeaba la avenida Arequipa y la zona de Arenales como si se tratara de su ruta personal. Localizaba a víctimas distraídas y subía con su moto a la vereda para arrebatar los teléfonos en segundos.

Uno de los videos muestra a una víctima de camisa morada revisando su celular sin advertir que ya había sido elegida. Detrás, Acosta avanzó con sigilo y le arrancó el teléfono de las manos. Vecinos de Arequipa y Petit Thouars aseguraron que los robos eran frecuentes.

“Ya había visto dos veces cómo le quitaban el celular a señoritas. Hay un chico que siempre pasa con su moto”, relató un residente. Otro señaló que los delincuentes “se disfrazaban de delivery con marcas conocidas y se metían hasta la vereda para sorprender a quienes estaban con el celular”.

Sin embargo, la suerte se les acabó. En otra intervención registrada por cámaras municipales, Acosta intentó arrebatar el celular a una mujer cerca del Seguro Social. El golpe hizo que el equipo cayera al suelo, y él también perdió el control de la moto. Serenazgo y policías lograron detenerlo en la intersección de Arequipa con Mariano Carranza.

Durante la intervención, el falso repartidor aseguró que solo “llevaba encargos” y negó haber robado. Su versión quedó desmentida por los videos.

Acosta Céspedes fue puesto a disposición de la Dirincri, mientras las autoridades continúan la búsqueda de otros integrantes de la banda.