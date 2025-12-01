Denuncian que trabajador robó S/ 100 mil en equipos de empresa de Internet en SMP

Un trabajador robó mercadería valorizada en más de 100 mil soles de una empresa de servicios de Internet en San Martín de Porres. El hombre identificado como David Contreras aprovechó la confianza obtenida para llevarse equipos e implementos de instalación con la ayuda de cómplices.

Las cámaras de seguridad registraron cómo Contreras con total naturalidad la tarde del último viernes, procedió a cargar cajas preparadas previamente en un camión de carga ajeno a la empresa. El representante de la compañía indicó que el sujeto había recibido llaves del negocio tras pasar por el filtro del área de Recursos Humanos sin mostrar antecedentes policiales.

Detalles del modus operandi

El engaño fue descubierto cuando el dueño de la vivienda donde opera la empresa detectó inconsistencias en los movimientos registrados. Una alerta se activó alrededor de las 4:30 p.m. al desconectarse el módem del sistema de seguridad, aunque Contreras creyó que las cámaras habían dejado de grabar.

"Él ha pensado que nadie lo estaba grabando, que todo estaba calculado y planificado; sin embargo, tenemos todas las imágenes donde aparece él con todos sus cómplices", declaró el representante de la empresa. Las grabaciones muestran a un vehículo negro en el exterior donde esperaban los presuntos cómplices.

Investigación en curso

Hasta el momento, los presuntos cómplices no han sido identificados, mientras que Contreras fue plenamente reconocido en las grabaciones. La empresa ya entregó toda la información sobre el lugar donde residiría el implicado a las autoridades, esperando que se concrete su intervención. El caso fue derivado a la Fiscalía.