Incendian dos buses de línea 'La Estrella' en SMP: empresa sería extorsionada desde hace dos años

Dos buses de la empresa 'Estrella' fueron incendiados por presuntos extorsionadores. El hecho ocurrió esta madrugada en el cruce de las avenidas Izaguirre con Bertello, en el distrito de San Martín de Porres.

Los sujetos llegaron hasta el paradero de la empresa de transportes a bordo de una motocicleta y uno de ellos descendió para rociar gasolina contra los vehículos que suelen ser dejados por los conductores.

Los buses quedaron totalmente inservibles convertidos en chatarra. La policía acudió al lugar para realizar las diligencias respectivas y se presume que se trataría de un caso de extorsión, ya que la Policía indicó que la empresa de transportes vienen siendo amenazada desde hace dos años.

Pagan cupos a dos bandas criminales

En la actualidad, los transportistas vienen pagando cupo a dos bandas criminales y una tercera les envió un mensaje extorsivo donde les indicaron que se alinien y les dejaron un número de teléfono para que les puedan yapear.

Pagan entre S/20 y S/30 diarios

Los presuntos extorsionadores les indicaron que son de Canta Callao y ante la negativa del pago, habrían atacado a las unidades. Se sabe que los conductores de la "Estrella" pagan entre S/20 a S/30 diarios a las dos bandas criminales y la tercera les habría exigido la misma suma.