Asesinato en avenida Brasil: acribillan a sujeto vinculado a "Los Pulpos" en Jesús María

Un sicario asesinó esta madrugada a Sergio Bolaños Sarmiento, sujeto conocido por su presunto vínculo con la organización criminal "Los Pulpos", que opera en el norte del país. El crimen se registró en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en Jesús María, a solo dos cuadras de la vivienda del presidente José Jerí.

Según la policía, Bolaños se hospedaba en una vivienda cercana cuando decidió salir rumbo a una bodega. Fue en ese trayecto cuando dos delincuentes que lo venían siguiendo desde horas antes lo interceptaron en una motocicleta. El copiloto descendió, se acercó a su objetivo y abrió fuego.

Peritos de criminalística hallaron al menos 15 casquillos de bala en la escena. La víctima murió de inmediato.

QUIÉN ERA SERGIO BOLAÑOS

Bolaños era un personaje conocido para las autoridades. De acuerdo con la información policial, era hombre de confianza de “Johnson Pulpo”, líder de la organización criminal Los Pulpos. Además, tenía antecedentes vinculados a minería ilegal, secuestro y tenencia ilegal de armas.

También cobró notoriedad meses atrás tras el atentado con dinamita ocurrido en la avenida Perú, en Trujillo, donde explosivos fueron dejados en la vivienda de un familiar suyo. El estallido dañó varias casas y afectó toda la zona.