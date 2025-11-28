Capturan a extorsionador que se hacía pasar como vendedor de golosinas para cobrar cupos en la av. Javier Prado

En el distrito de San Isidro, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un sujeto que se hacía pasar por vendedor de golosinas, el motivo es que en realidad se dedicaba a una serie de delitos, entre ellos la extorsión a transportistas.

Según las autoridades, formaría parte de una banda criminal y su punto de operaciones delictivas era la avenida Javier Prado, en la zona de San Isidro.

El extorsionador se hacía pasar como un falso vendedor de golosinas para ejercer presión sobre los conductores a los que amenazaba y cobraba cupos.

Cobraba entre 5 y 10 soles diarios a conductores

El detenido, identificado como Adrián Vitanzo, cobraba cupos de entre 5 y 10 soles diarios a conductores de combis y colectivos en la intersección de las avenidas Javier Prado y Parodi.

Cabe señalar que, al momento de su intervención, la policía le encontró más de 100 soles en efectivo, 28 bolsitas de marihuana, un teléfono celular, las golosinas y tickets que usaba como parte de su disfraz.

Según la División Policial Sur 1, el detenido no operaba solo, sino que formaría parte de una banda criminal dedicada a aterrorizar a los colectiveros del sector, y su rol específico era el de "recaudador".