Surquillo: Mercado San Felipe reabre tras más de un año de mejoras estructurales

Después de permanecer cerrado por un año y siete meses, el mercado San Felipe de Surquillo volvió a recibir a comerciantes y vecinos tras una serie de trabajos destinados a corregir deficiencias de seguridad. Durante la inauguración, se pudo observar una infraestructura renovada con techos reforzados, cableado ordenado dentro de ductos y pisos restaurados, elementos que ahora cumplen con las normas técnicas requeridas.

Infraestructura renovada y condiciones seguras para operar

El presidente del mercado destacó que las mejoras se realizaron gracias al acompañamiento técnico de la Municipalidad de Surquillo, lo que permitió subsanar observaciones vinculadas al sistema eléctrico, señalización de zonas de riesgo y la instalación del sistema contra incendios. Con estas adecuaciones, se garantiza la protección tanto de comerciantes como de compradores que diariamente acuden a este centro de abasto.

La alcaldesa de Surquillo señaló que el mercado cuenta con 580 puestos habilitados que desde hoy operarán de manera permanente. Precisó que cada uno de ellos cumple con los estándares de seguridad en edificaciones y salubridad, lo que permitirá brindar un servicio adecuado a los vecinos del distrito y a los usuarios de zonas cercanas que tradicionalmente acuden al lugar por su variedad de productos.

Durante el recorrido inaugural, se pudo apreciar que las áreas dedicadas a carnes, abarrotes y alimentos preparados ya están listas para funcionar, aunque algunos puestos mantenían sus puertas cerradas por la hora. Comerciantes antiguos, algunos con décadas de actividad en el mercado, expresaron su satisfacción por retomar sus labores en espacios mejorados y más seguros.