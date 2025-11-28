Cae sujeto acusado de dejar cartas extorsivas en mercados de SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto que dejaba cartas extorsivas en diferentes negocios.

La División de Investigación de Bandas Criminales zona Este de la Dirincri logró la captura efectiva de este sujeto

Tras su captura indicó trabajar en labores de limpieza, pero para la policía, este sujeto que habría operado bajo el alias de “Monkey” era el encargado de dejar en los mercados cartas extorsivas.

Cumplió condena por robo agravado

Fue intervenido en la urbanización Jesús Alberto Páez y fue identificado como Ronald Yuyali León de 38 años de edad, pero, lo más relevante, era que tenía en su poder las mismas cartas extorsivas que habría dejado en negocios.

Cabe señalar que, según la policía, estaría inmerso en los delitos de extorsión y tenencia ilegal de municiones. Además, alias “Monkey” cuenta con antecedentes por delitos contra la seguridad pública y cumplió condena en el penal de Lurigancho por robo agravado.

Las cartas extorsivas en nuestras calles son un método común utilizado por organizaciones criminales para amenazar a personas, pequeños y microempresarios (especialmente en sectores como la construcción y el transporte) y obligarlas a entregar dinero o bienes bajo coacción.

Estos mensajes suelen ir acompañados de balas o incluso artefactos explosivos para aumentar la presión.