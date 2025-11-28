Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL

Vecinos y transportistas de San Juan de Lurigancho (SJL), cansados de la extorsión y la delincuencia, han recurrido a colocar afiches con los rostros y nombres de presuntos extorsionadores en postes y paredes del distrito para advertir que los tiene identificados.

Al parecer esta medida es una iniciativa de los propios residentes y comerciantes, quienes buscan disuadir a los criminales y alertar a otros, ante la falta de seguridad por parte de las autoridades.

Mensaje en los carteles

En los afiches aparecen las fotos de los presuntos extorsionadores, en algunos casos con sus nombres y sus alias y lo que llama la atención es que aparece un número de teléfono a donde llamar para denunciarlos, pero este no pertenece a ninguna institución policial o del Estado, se trata de un teléfono particular.

En algunos casos, los carteles incluyen advertencias explícitas como: "Ratero, si te agarramos, no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía ni al serenazgo. El barrio se respeta".

Cabe señalar que, San Juan de Lurigancho es uno de los distritos más afectados por la extorsión en Lima, con ataques armados y detonaciones de explosivos contra viviendas y negocios, incluyendo colegios y mercados.