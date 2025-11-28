Robos al paso en el Metropolitano siguen en aumento en estaciones de Miraflores

En las últimas semanas, pasajeros del Metropolitano que transitan por las estaciones Ricardo Palma, Angamos y Benavides, en Miraflores, han alertado un aumento de hurtos cometidos por delincuentes que operan bajo la modalidad de “lanzas”. Según la Policía Nacional del Perú, en solo un mes se registraron al menos cinco casos en estos puntos, donde los sospechosos aprovechan los momentos de mayor aglomeración dentro de los buses para sustraer celulares y billeteras.

Refuerzo policial en estaciones del Metropolitano

El comisario de Miraflores, comandante Mario Bonilla, indicó que gracias al estado de emergencia se ha desplegado vigilancia permanente durante las 24 horas en toda la Vía Expresa. Este apoyo policial ha permitido identificar y detener a varios implicados, quienes actúan en grupo y coordinan rápidamente el traspaso de los objetos robados para evitar ser descubiertos en posesión de ellos. Las cámaras de seguridad de la empresa del Metropolitano han sido clave para acreditar las intervenciones.

Bonilla explicó que en muchos casos los propios usuarios han contribuido a las capturas, ya sea al advertir el hurto o al retener temporalmente a los delincuentes hasta la llegada del personal policial. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la baja disposición de algunas víctimas a formalizar la denuncia, ya sea por temor o por la percepción de que el proceso es lento y engorroso.

Pese a ello, las autoridades reiteraron la importancia de denunciar estos hechos para que los casos puedan avanzar en el Ministerio Público y contribuir a la reducción de la impunidad. Con la cercanía de la temporada navideña, periodo en que aumenta la afluencia de pasajeros, la Policía recomendó extremar precauciones y mantener los objetos de valor en resguardo.