San Juan de Miraflores: investigan asesinato de hombre de 32 años

La madrugada de este viernes, un hombre fue encontrado sin vida en la avenida Las Torres, en el asentamiento humano Imperio, distrito de San Juan de Miraflores. El cuerpo, identificado por la Policía como Cristian Ángel Rea Uripaia, de 32 años, presentaba tres heridas de bala en la espalda, el abdomen y el pecho. El hallazgo se produjo alrededor de las 4:00 a. m., luego de que algunos residentes reportaran ruidos que interpretaron como disparos.

Investigación preliminar por presunto seguimiento en motocicleta

Según las primeras diligencias, la víctima habría sido perseguida por dos sujetos a bordo de una motocicleta momentos antes del ataque, hipótesis aún en evaluación por los agentes de Criminalística que llegaron al lugar. La investigación enfrenta dificultades debido a la ausencia de cámaras de vigilancia en la zona, por lo que la Policía está recabando testimonios entre los vecinos que pudieron haber escuchado o visto algo durante la madrugada.

Aunque inicialmente algunos moradores especularon que el crimen podría estar vinculado al paradero final de la línea W, ubicado muy cerca de la escena, esta versión fue descartada. Transportistas y trabajadores del área aseguraron que el fallecido no era conocido por ellos, descartando cualquier vínculo con actividades de dicho servicio de movilidad.

En el vecindario existe preocupación, pese a que algunos residentes aseguran no haber escuchado detonaciones y señalan que el sector suele ser tranquilo. Otros recuerdan antecedentes de hechos violentos en calles próximas, lo que refuerza el pedido para que la Policía Nacional del Perú refuerce la vigilancia en este sector de San Juan de Miraflores mientras avanzan las investigaciones.