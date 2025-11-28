Reportan caos vehicular por cierre en cruce de avenidas Grau y Aviación por obras

Desde primeras horas del día, el cruce de las avenidas Grau y Aviación se encuentra con cierre vehicular total en el sentido este-oeste (hacia la Plaza Grau) desde la medianoche del viernes 28 de noviembre debido a obras de la Vía Expresa Grau.

Para garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito vehicular, el plan de desvíos entró en vigor hoy a las 00 horas y culminará antes de las fiestas navideña.

Por este motivo se habilita un paso peatonal para los usuarios que deben caminar hacia el paradero de buses en el jirón Huánuco y los accesos para las ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo.

De Lima a La Victoria, desde la avenida Grau, los vehículos pueden voltear por la avenida Aviación y seguir su ruta con normalidad.

Conductores afectados por obras

La otra cara de la moneda, son muchos conductores que mostraron su malestar por el cierre del cruce, ya que manifestaron no haber tomado conocimiento de las obras.

Cabe señalar que, las obras tienen como objetivo de pavimentar las pistas de concreto de la nueva vía Expresa Grau, que unirá por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

El nuevo corredor vial de 2,8 km de la vía Expresa Grau, dará continuidad a la estación Central del Metropolitano. Este tramo incluirá 4 nuevas estaciones y carriles exclusivos para los buses del Metropolitano.