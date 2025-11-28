Violento asalto en Ate: joven de 17 años tumba al suelo a mujer de 72 años

Una mujer de 72 años fue víctima de un violento arrebato mientras acompañaba a su madre, quien se desplazaba en silla de ruedas, en una concurrida zona del distrito de Ate. El asalto ocurrió en la intersección de la avenida Nicolás Sayón y la calle Río Senepa, donde un menor de 17 años se acercó de forma sorpresiva y le arrancó el celular que sostenía para hacer una llamada.

Robo cometido por menor en Ate: policías del Grupo Terna lo detienen metros más adelante

Las imágenes captadas muestran que el ataque no solo puso en riesgo a la víctima, sino también a su madre, pues el forcejeo hizo tambalear la silla de ruedas. La mujer de 72 años sí terminó en el suelo tras intentar evitar que el ladrón huyera, lo que evidencia el nivel de agresividad empleado por el joven infractor.

Pese a que ambas mujeres se encontraban vulnerables, el adolescente no dudó en emplear fuerza para apoderarse del equipo móvil. Agentes del Grupo Terna, que patrullaban la zona, reaccionaron rápidamente y lograron intervenirlo a pocos metros del lugar del ataque.

Fuentes policiales informaron que el detenido —conocido bajo el alias de “Nene Malo”— acumulaba antecedentes por infracciones similares. La PNP realiza las diligencias respectivas para consolidar la información sobre sus reiteradas participaciones en hechos delictivos cometidos aun siendo menor de edad.