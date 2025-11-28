Breña: Hombre habría asesinado a su pareja en su vivienda y luego se quitó la vida

El feminicidio sigue siendo un grave problema en nuestro país, con cifras que muestran un incremento en los casos reportados anualmente y un promedio de aproximadamente tres feminicidios por semana.

Las estadísticas varían ligeramente entre las diferentes instituciones oficiales (INEI, MIMP, Defensoría del Pueblo) debido a las metodologías de registro, pero todas confirman una tendencia alarmante.

Esta vez, en el distrito de Breña, un hombre y una mujer fueron hallados sin vida dentro de un departamento. Ambos tenían impactos de bala y según los vecinos, no escucharon ningún disparo.

Doble crimen bajo investigación

Según información policial, su presume que el hombre y la mujer fueron pareja y no se descarta que uno de ellos haya cometido el crimen.

De acuerdo a las primeras pesquisas de ese caso, la policía podrá determinar con las cámaras de seguridad quien fue el autor de este asesinato doble.

Cabe señalar que, la hija de la mujer fue la que encontró los cadáveres, en el departamento del piso 16 donde vivía su progenitora.