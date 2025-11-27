Mujer denuncia a su hija por tener a su nieta en pésimas condiciones, pero la UPE entrega a la menor a otra familiar

El cuarto donde dormía Daniela —nombre ficticio para proteger su identidad— estaba lleno de desorden, humedad y objetos acumulados. Así vivía cuando tenía apenas un año de edad, según denunció su abuela paterna, quien decidió acudir al Ministerio de la Mujer para pedir que la menor fuera retirada de ese entorno.

De acuerdo con un documento del 2022, la Unidad de Protección Especial (UPE) asumió el caso y dispuso que la niña quedara temporalmente bajo el cuidado de la denunciante. Sin embargo, la medida duró pocos días.

“La mamá venía a las once o doce de la mañana y me dejaba a la niña sucia, toda ‘pochinita’. Cuando regresó a quitármela, le dije que la dejara, que podía visitarla cuando quisiera. Ella solo me insultó y se la llevó”, relató la abuela paterna. Agregó que, tras este incidente, decidió acudir a la UPE, pero la intervención terminó con un resultado inesperado.

Según cuenta, la UPE no le entregó a la niña, sino que la trasladó a la vivienda de su tía abuela, ubicada en Sayán. “A mí me evaluaron en persona, vinieron a mi casa; pero a ella la evaluaron por videollamada. No entiendo por qué a mí sí me inspeccionan y a ella no”, reclamó. También sostuvo no tener antecedentes ni denuncias que le impidieran asumir la custodia.

NO PUEDE VER A SU NIETA

La mujer asegura que cada vez que viaja a Sayán para visitar a Daniela, le niegan verla. Intentamos comunicarnos con su hermana; aunque no respondió las llamadas, sí lo hizo por WhatsApp. “Yo la he cuidado desde el 2022. No tengo intención de quedarme con ella, como dice mi hermana. A mí me la entregó la UPE. Tengo constantes problemas de hostigamiento”, respondió mediante un mensaje.

Han pasado tres años desde que la menor quedó a cargo de su tía abuela. Por ello, la denunciante exige que el Ministerio de la Mujer realice una nueva evaluación presencial para determinar si la niña puede retornar con ella.

“Cada vez que voy a ver a mi nieta, llaman al serenazgo o me denuncian. Cuando llevo ropa o cosas para ella, las botan. Ni siquiera le avisan. Pido justicia. Quiero que revisen este caso. Mi nieta corre peligro”, advirtió.

Consultado sobre la denuncia, el Ministerio de la Mujer señaló que ya tiene conocimiento del caso y que evaluará las acciones correspondientes.