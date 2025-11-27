Intervienen a ciudadana dominicana que intentó salir del país con carnet de residencia falsificado

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el pasado 20 de noviembre agentes de la Policía Nacional y personal de Migraciones intervinieron a una ciudadana dominicana identificada como Johany Rosali Soto, de 45 años de edad, quien intentó salir del Perú con destino a España, utilizando un carnet de residencia español falsificado.

La extranjera fue detenida para las diligencias correspondientes, en un caso que evidencia la existencia de mafias dedicadas a la falsificación de documentos para pasar los controles migratorios.

Es un delito grave que conlleva penas de cárcel

El uso de documentos falsificados para trámites migratorios en nuestro país es un delito grave que conlleva penas de cárcel y otras consecuencias legales severas.

Cabe señalar que, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú ha intensificado los controles y detecta regularmente estos casos, derivándolos a las autoridades competentes para las investigaciones penales.

La recomendación es siempre realizar trámites migratorios de manera legal y a través de los canales oficiales para evitar problemas legales graves.