Denuncian que colegio de nivel inicial en SJL está sin servicio de agua por falta de pago

En el distrito de San Juan de Lurigancho, los alumnos de nivel inicial del Colegio Santa Rosa perteneciente a la UGEL 05, viven un verdadero drama al no contar con el servicio básico de agua potable en su institución educativa.

Casi un centenar de niños del nivel inicial han tenido que pasar por siete días sin agua, un servicio que es insostenible para la salud de los menores.

Ante esta situación, hay algunos padres de familia que han optado por no enviar a sus hijos al centro educativo y es que el temor es que ante el agua mal almacenada también se propaguen algunas enfermedades como el dengue.

Corte por falta de pago

Sobre esta emergencia, la directora de la institución educativa Santa Rosa informó han comunicado a la UGEL número 5 para que realicen las gestiones y reinstalen el servicio de agua potable.

Cabe señalar que, según denuncian los padres la razón no sería una falla o avería en las tuberías, sino por la falta de pago por parte de UGEL del distrito.