Presuntos sicarios asesinan a un hombre cerca de una comisaría en Surco

La urbanización Los Viñedos, en el distrito de Santiago de Surco, fue el escenario de un crimen. Un hombre fue hallado sin vida dentro de su vehículo, tras recibir dos impactos de bala.

El hecho, ocurrido la noche de ayer en el jirón Sandro Boticelli, en pleno estado de estado de emergencia vigente en todo Lima y Callao.

La víctima mortal fue identificada como César Alonso Alarcón Perales, de 32 años, y de acuerdo a las primeras pesquisas se encontraba estacionado en su auto al parecer con varios acompañantes.

Cámaras captaron el crimen

Cámaras captaron cuando un hombre se aproxima hacia el vehículo y se inició una discusión que los llevó a los golpes, luego el sujeto que llegó hasta el punto le disparó acabando con su vida.

Tras esto los presuntos sicarios escaparon en el vehículo donde llegaron mientras los acompañantes del hombre baleado huyeron del lugar, pero lo más alarmante es que este crimen ocurre a pocos metros de la comisaría de Sagitario.

Los agentes de la ley llegaron hasta el lugar y hallaron entre las pertenencias del hombre asesinado algunos envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana.

Cabe señalar que, las primeras pesquisas apuntan a que este crimen estaría vinculado a una disputa por el control de la venta de droga en esa zona.