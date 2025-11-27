Línea 1 del Metro de Lima lanza campaña “Navidad Segura 2025” para impedir traslado de pirotécnicos

La Línea 1 del Metro de Lima inició la campaña “Navidad Segura 2025”, una estrategia preventiva orientada a evitar el traslado de mercadería ilícita y materiales peligrosos, especialmente pirotécnicos, durante la temporada navideña, cuando la afluencia de usuarios aumenta.

En la estación se realizó una demostración en la que un can de la Policía Canina detectó un paquete sospechoso que contenía material pirotécnico. La intervención policial fue inmediata, tal como ocurrirá ante cualquier caso real a lo largo del mes.

La superintendente de Relaciones Institucionales de la Línea 1, Erika Ame, explicó que esta campaña busca reforzar la seguridad y promover el uso responsable del sistema. “Está terminantemente prohibido transportar pirotécnicos. La intervención policial es inmediata. La seguridad es tarea de todos”, señaló a Buenos Días Perú.

Ame detalló que, durante diciembre, el sistema contará con la presencia permanente de la Policía Ferroviaria, y además se sumarán equipos de UDEX y de la unidad canina para operativos de detección.

RECOMENDACIONES

La Línea 1 recordó a los pasajeros lo siguiente:

1. No transportar pirotécnicos ni objetos peligrosos.

2. Evitar ingresar intempestivamente cuando suena el timbre de cierre de puertas.

3. Mantener vigilancia sobre los niños durante el viaje.

4. Respetar los límites de equipaje.

Sobre este último punto, el sistema permite:

En hora punta (6:00 a 8:30 a. m.): mochilas de hasta 45 cm de alto x 35 cm de ancho.

En hora valle (8:30 a. m. a 4:00 p. m.): equipaje de hasta 62 cm x 52 cm.